FETÖ’nün finansörüne ceza yağdı

FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle önce yönetimine kayyum atanan daha sonra da TMSF’ye devredilen Koza-İpek Holding’e ilişkin firari Akın İpek’in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davada karar çıktı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, daha sonra kararı açıkladı.

TUTUKLU KALACAK

Cafer Tekin İpek

Karara göre, firari Akın İpek’in kardeşi Cafer Tekin İpek “FETÖ üyesi olmak” suçundan 11 yıl 3 ay hapis çarptırıldı. Ayrıca İpek’e, 22 ayrı ‘Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan 63 yıl 8 ay 21 gün, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6 yıl 3 ay ve 250 bin TL adli para cezası verildi. Böylece toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasına çarptırılan İpek’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ADLİ KONTROLE DEVAM

Melek İpek

Akın İpek’in annesi Melek İpek ise “FETÖ üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Melek İpek hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Şirketlerde hissesi bulunan sanıklardan Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu da FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Hasırcıoğlu’na ayrıca 6 ayrı ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ suçundan toplam 18 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verilirken, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca 11 sanığa da 2 yıl 1 aydan 18 yıl 7 ay 22 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

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Dosyası ayrıldı

İngiltere’de lüks bir yaşam süren kaçak Akın İpek, eşi Nevin İpek ve kız kardeşi Pelin Zenginer ile Osman Zenginer ve Ayhan Yurttaş’ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Bu arada firari Akın İpek’in Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde bulunan hisseleri yönünden ise kayyum kararının devamı kararlaştırdı. Dönemin Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, 1 Eylül 2015’te operasyon düğmesine basılmıştı. FETÖ’nün finans ayağına büyük darbe vuran operasyondan önceden haberi olan Akın İpek ise 30 Ağustos’ta özel jetiyle İngiltere’ye kaçtı.

Hisseler Hazine’ye

İddianamede yer alan ‘şirketlerde hisseleri bulunan sanıkların suçtan kaynaklı haksız kazanç elde ettiği ve söz konusu kazançlarının hisselerinden müsadere edilmesi’ talebiyle ilgili de mahkeme karar verdi. Yüzde 45’i halka açık olan Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlerdeki sanıkların hisselerinin değerinin yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyordu. Yargılaması tamamlanan Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu’nun söz konusu şirketlerdeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine karar verildi. Mahkeme, hüküm kesinleşinceye kadar kayyumlık tedbirinin devamına ve bu görevin TMSF tarafından yerine getirilmesinin devamına hükmetti.