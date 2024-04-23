FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
FİNANS AYAĞI ÇÖKERTİLİYOR
Güncel yapılanmanın en büyük motivasyon kaynağı olan finans ayağını çökertmek için yürütülen soruşturmalarda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerini değerlendiriliyor.
KONYA’DA DA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da örgütün TSK mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkardı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesiyle, 15 zanlının örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.