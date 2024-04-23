FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı Ankara'da icra edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmelerde PKK/YPG/PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu masaya yatırıldı.