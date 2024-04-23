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FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

FETÖ’nün güncel yapılanmasında yer aldığı tespit edilen örgüt mensuplarının izine ulaşan Emniyet birimleri harekete geçti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 05:59 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.


FİNANS AYAĞI ÇÖKERTİLİYOR

Güncel yapılanmanın en büyük motivasyon kaynağı olan finans ayağını çökertmek için yürütülen soruşturmalarda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerini değerlendiriliyor.


KONYA’DA DA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da örgütün TSK mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkardı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesiyle, 15 zanlının örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.


#FETÖ
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#Emniyet
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