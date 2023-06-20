FETÖ'nün hücre evine operasyonda 5 tutuklama 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin yeniden güçlenmesine ve eleman kazanmasına destek verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 'Mahir' kod adını kullanan Y.Ö., 'Baran' kod adını kullanan Y.Ş., 'Ömer' kod adını kullanan S.B., 'Kahraman' kod adını kullanan M.İ.Y. ile F.Ö., H.B., F.G., yakalama emri ile aranan ve hücre evinde saklanan F.B. ile H.A. gözaltına alındı. Hücre evindeki aramalarda örgüt üyelerine gönderilmek üzere kargo paketlerine hazırlanmış yaklaşık 300 bin lira ile dijital materyaller ele geçirildi.