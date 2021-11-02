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DİYARBAKIR

FETÖ'nün 'izdivaç yapılanmasına' operasyon

Diyarbakır Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 'İzdivaç' dosyası kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili BYLOCK yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖnün izdivaç yapılanmasına operasyon
Arşiv

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik "İzdivaç" dosyası kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili Bylock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3’ünün 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, Fetullahçı Terör örgütü mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde izdivaç sorumlularının yapmış olduğu Bylock yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy-kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği görülmesi üzerine bazı yazışmalar incelendiğinde ise söz konusu evlendirilecek kişilerin gönüllü bir şekilde bu evlilikleri kabul ettikleri ve örgüte bağlılıklarını "Başı kapalı olanlar başını açabilir, her türlü fedakarlığı yapabilir" şeklinde belirttikleri tespit edildiği bildirildi.

MİT ve Emniyetin 6 ilde yaptığı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


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