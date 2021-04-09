FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Dünya

Venezuela koronavirüs aşısı almak için ABD ve İngiltere'den dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi

Venezuela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı satın alımı için İngiltere ve ABD'den dondurulan altın rezervlerinin ve hesaplarının serbest bırakılmasını talep etti.