FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde operasyon

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19112019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 25 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'unun tutuklandığı, 563 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.