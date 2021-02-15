Gündem FETÖnün kargocusu Samsunda yakalandı
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FETÖ’nün kargocusu Samsun'da yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve örgüte ait kargo şirketinde çalıştığı belirlenen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Samsun'da yakalanan FETÖ'cü.
Samsun'da yakalanan FETÖ'cü.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.H. cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Örgütün kargo şirketinde çalışıyordu

Örgüte ait kargo şirketi çalışanı olduğu öğrenilen S.H. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hepsinin FETÖ kaydı var
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Hepsinin FETÖ kaydı var

Cezaevine gönderildi

Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.H. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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