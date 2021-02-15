FETÖ’nün kargocusu Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.H. cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Örgütün kargo şirketinde çalışıyordu
Örgüte ait kargo şirketi çalışanı olduğu öğrenilen S.H. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.H. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.