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FETÖ’nün ‘kullanışlı budalaları'

FETÖ’nün avukatlık yapılanması deşifre oldu. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonlardan elde edilen belgelere göre örgüt üyesi avukatlar, kendilerinden olmayan hukukçuları ve diğer bazı kişileri “insan hakları ve uluslararası hukuk” söylemiyle yönlendirip FETÖ lehine algı oluşturdu. Kullanılan bu kişiler “KB” (kullanışlı budala) koduyla fişlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 47’si gözaltına alınmıştı. 2018’den itibaren birçok ilde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ’nün avukat yapılanmasının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri büyük oranda deşifre edildi. 2 yıla yakın teknik ve fiziki takibi sürdüren ekiplerin, 24 saat izledikleri şüphelilerin tüm temas ve ilişkilerini fotoğrafladıkları öğrenildi.

YARGI SÜRECİNİ UZATTILAR

Şüphelilerin Pensilvanya’dan aldıkları talimatla, özellikle ByLock, ihraçlar ve Anayasa Mahkemesi’ne itiraz dosyalarına baktıkları, bu dosyalara sürekli itiraz ederek yargılama sürecini uzatmaya ve sulandırmaya çalıştıkları belirlendi. Terör örgütü mensuplarının başta tanınmış hukukçular olmak üzere kendilerinden olmayan, farklı siyasi görüşe sahip kişileri, insan hakları, uluslararası hukuk söylemleriyle yönlendirerek FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştıkları, bu kişileri ise “KB (kullanışlı budala)” koduyla fişledikleri belirlendi.

AVUKATLIK YAPILANMASI ÇÖKÜYOR

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gözaltına alınan “mahrem abilerin” ifadeleri doğrultusunda FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt evlerinde kalan ve mahrem imamlarla irtibatlı 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 27’si avukat 55 şüpheli gözaltına alındı.

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