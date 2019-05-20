FETÖ’nün kurnaz avukatı

Turgut Özel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan 25 yaşındaki Erdem Semih Yıldız, 7 Şubat 2018 tarihinde yemin ederek avukatlık ruhsatını aldı.

15Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olmamak için “Hasan Yıldız” olan adını “Erdem Semih Yıldız” şeklinde değiştiren FETÖ’cü avukat, ByLock kullandığı açığa çıkacağını anlayınca Yunanistan’a kaçma planları yaptı. Ancak şüpheli, sınırda yakalanan başka bir avukat arkadaşının WhatsApp mesajlarıyla yakayı ele verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “FETÖ üyesi olmak” suçundan hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Erdem Semih Yıldız, 13 Kasım 2015 ile 11 Şubat 2016 tarihleri arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandı. Yıldız’ın, çok sayıda mesaj ve mail gönderdiği ByLock’taki kullanıcı adı ise “Yasins” idi. Şüphelinin ByLock kullandığı tarihlerdeki isminin ise “Hasan Yıldız” olduğu ortaya çıkarıldı.

ADINI DEĞİŞTİRİP FETÖ’CÜLERİ SAVUNDU

Yıldız, 2018 Şubat’ta Ankara Barosu’nda avukat olarak göreve başladı ve birçok FETÖ’cünün savunuculuğunu yaptı. Yıldız, son olarak da Karlov suikastının en kritik sanıklarından birisi olan Salih Yılmaz’ın avukatıydı. Salih Yılmaz’ın, Rus Büyükelçi Andey Karlov’a yönelik suikast talimatını silsile yoluyla suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’a ileten “zümre başkanı” pozisyonundaki örgüt üyesi olduğu belirtiliyordu.

Şüpheli Erdem Semih Yıldız’ın isim değiştirme oyunu ise 23 Şubat 2019’da Yunanistan’a kaçmak isterken sınırda yakalanan avukat Emine Kurt Tuğcu’nun WhatsApp mesajlarıyla deşifre oldu. İddianameye göre, Yıldız’ın, babasının adına kayıtlı telefon numarasıyla Tuğcu’ya, kullandığı ByLock ID’sinin tespit edildiğine ve parayı toparladıktan sonra kendisinin de kaçacağına yönelik mesajlar gönderdiği anlaşıldı.

Söz konusu tespitlerin ardından Yıldız hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, Yunanistan’a kaçamadan Ankara’daki bir restoranda yakayı ele verdi. Yıldız hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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