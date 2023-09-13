FETÖ'nün literatürü: Kılıçdaroğlu OHAL'e 'sivil darbe' dedi

Çelik şunları söyledi: Ülkede devlet başkanı öldürülmeye çalışmış, Külliye bombalanmış, Anayasa çerçevesinde tedbir alınmış ama bu ana muhalefet partisinin hoşuna gitmiyor. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanlar bir siyasi parti genel başkanı ve yöneticileri tarafından açık ve alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun da kaydını düşmüş olalım.