FETÖ'nün literatürü: Kılıçdaroğlu OHAL'e 'sivil darbe' dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’i “sivil darbe” olarak niteleyerek darbecilerin kullandığı literatürü kullandığını kaydetti.
Çelik şunları söyledi: Ülkede devlet başkanı öldürülmeye çalışmış, Külliye bombalanmış, Anayasa çerçevesinde tedbir alınmış ama bu ana muhalefet partisinin hoşuna gitmiyor. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanlar bir siyasi parti genel başkanı ve yöneticileri tarafından açık ve alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun da kaydını düşmüş olalım.