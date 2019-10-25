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İSTANBUL

FETÖ'nün Meksika imamı tutulandı

FETÖ'nün Meksika imamı tutulandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca tutuklandı.
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca tutuklandı.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

FETÖ'nün Meksika imamı tutuklandı
OYNAT 00:47
FETÖ'nün Meksika imamı tutuklandı
MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı.

Şüpheli Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı
GÜNDEM
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen sahte kimlikle yakalandı
OYNAT 01:13
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen sahte kimlikle yakalandı
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.


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