FETÖ’nün sahabesiymiş!

FETÖ'nün paralel ağ kurduğu yıllarda önce ‘Emniyet’ ardından da ‘Afrika Kıta’ imamı olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir, 6 yıl sonra "silahlı terör örgütü kurma-yönetme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Pek çok FETÖ davasında tanıklık yapan Özdemir’in önceki gün mahkemeye verdiği yazılı beyana Yeni Şafak ulaştı.

YAŞLIYIM, DUYAMIYORUM

Mahkeme başkanının sorduğu sorulara çelişkili cevaplar veren Özdemir ayrıca yaşlılığı sebebiyle de tanıkları duyamadığını iddia etti. Bank Asya’da hesabı olup olmadığı sorulan Özdemir, “Hayır, hiç hesabım olmamıştır” dedikten sonra “HGS-OGS işlemleri için o dönem bu banka yetkiliydi, belki onun için hesap açmış olabilirim” diyerek cevap verdi. Özdemir’in avukatı, “Müvekkilimin yaşlılığı sebebiyle sözlü beyanlarındansa yazılı beyanının esas alınmasını isteriz” demesi oldukça dikkat çekti.

FBI’DAN FETÖ TALİMATIYLA GÖZALTI

FETÖ elebaşının ABD’ye kesin olarak yerleştiği dönemde ABD’ye gitmek için Gülen’le olan telefon görüşmesi sonrası başına gelenleri aktaran Özdemir, uçak New York’a indiğinde kendisinin bir odaya alındığını vizesinin Washington'dan iptal edildiğini, ABD'ye girişimin yasal olmadığını söylediklerini belirtti. Özdemir, “FBI yetkilileri beni Türkiye'ye deport ettiler. ABD tarafından bir daha da bana vize verilmedi. Söz konusu vize ambargosu halen dahi devam etmekte. Ben (Gülen’i) aradığımda başıma gelenleri anlatınca beklediğim tepkiyi alamadım. Hayretler içinde kaldım. Demek başıma gelenler onun da bilgisi dahilinde, belki de talimatı içindeymiş” dedi.

MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİRDİ

Duruşmada, tanıklardan Hacı Mustafa Erzurumluoğlu, “Ankara'da, yurtta kaldığımız sürede Hacı Bayram Camii civarında bir kitabevi vardı. Hocaefendi, 'Sahabeden birini görmek isterseniz Kemalettin Özdemir'e bakabilirsiniz demişti. O dönem Ankara'da sıkıntılı olarak bilinen örgüt içi olaylarda Özdemir'e müracaat edilirdi” şeklinde konuştu. Tanık Erzurumluoğlu’nun FETÖ elebaşından bahsederken ‘hocaefendi’, ‘dershane’ ‘hizmet’ ve ‘cemaat’ ifadelerini kullanması dikkat çekti. Tanık Erzurumluoğlu’nun beyanı sırasında kullandığı jargon sebebiyle mahkeme başkanı koltuğundan kalkarak, “hocaefendi” ibaresini örgüt elebaşı Fetullah Gülen olarak düzelttirdi. Tanığın rahat ifadeleri sonrası başkan, tanığa örgüt mensubiyetinden kaç yıl ceza aldığını sordu. Erzurumluoğlu’nun 2016’dan sonra cezasını yatıp çıktığı öğrenildi.







