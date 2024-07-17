FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 3 ilde eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı kararı

15 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’den bomba gibi açıklamalar geldi. Ebuseleme Gülen, Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinden kaçırıldığını iddia etti. 15 Temmuz darbe girişiminden örgüt yönetimine kadar bir dizi itiraf da taşları yerinden oynatan yeğen Gülen, birçok gizli bilgiyi de ortaya saçtı.