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FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 3 ilde eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin Askeri Liselere Giriş Sınavı, Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarına ilişkin usulsüzlükleri nedeniyle 7 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

09:10 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:38 - 17/07/2024 Çarşamba
DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirmek için gerçekleştirdiği sınav usulsüzlüklerine ilişkin çalışma yapıldı.


Bu kapsamda, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan ALS öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli belirlendi.


2015 JATEK ve 2015 JAMYO mülakatlarını yapılan usulsüzlük ile geçen, biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olmak üzere FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli tespit edildi.


Toplam 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


  • Ayrıca, FETÖ'PDY'nin gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için Ankara'da operasyon başlatıldı.


#FETÖ
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#Operasyon
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