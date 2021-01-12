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ANKARA

FETÖ'nün sivil yapılanmasına darbe: 15 şüpheli gözaltında

FETÖ/PDY terör örgütünün sivil yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

  • FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı

Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütüne ait sığınaklarda ele geçirildi 22 kişi gözaltına alındı

DEAŞ'a eş zamanlı baskın: Kapılar koçbaşları ile kırıldı
FOTOĞRAF 12
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.
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Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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DEAŞ'a eş zamanlı baskın: Kapılar koçbaşları ile kırıldı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana'da Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.


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