FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli tutuklandı

Teknoloji

Liseliler bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te İHA uçuracak

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin akın ettiği TEKNOFEST'te bu yıl bir yenilik de İHA yarışmalarında gerçekleşti. Yarışmaya bu yıl ilk kez liseliler de tasarladıkları İHA'lar ile katılabilecek.