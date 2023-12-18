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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 ilde 9 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişiyi de yakalama çalışmaların devam ettiği bildirildi.

14:53 - 18/12/2023 Pazartesi
DHA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca düzenlenen İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişiyi de yakalama çalışmaların devam ettiği bildirildi.






#FETÖ
#TSK
#operasyon
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