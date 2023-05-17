FETÖ'nün TSK’daki hücre üyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptıkları araştırmalarda; haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi.
Şüphelilerden 3’ünün yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.