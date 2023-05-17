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FETÖ'nün TSK’daki hücre üyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK’daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

08:35 . 17/05/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptıkları araştırmalarda; haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi.


Ekipler çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, 3 aktif astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli astsubay, 1 İstifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3’ünün yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




#Fetullahçı Terör Örgütü
#FETÖ
#TSK
32 dakika önce
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