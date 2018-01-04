FETÖ'nün yarım kalan okulunun duvarı çöktü

Ataşehir’de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı.

FETÖ'nün yarım kalan okulu çıktı

Ataşehir’de otopark inşaatı sırasında yaşanan çökme ile ilgili konuşan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu, “Söz konusu alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait bir arazi, imar planlarında Milli Eğitim Bakanlığına ait okul alanı olarak gözükmekte. Hemen altımızdaki bina FETÖ’ya ait bir el konulan okulun yarım kalmış binası” dedi.

Ataşehir'de meydana gelen göçük.

Ataşehir’de bir otopark inşaatı sırasında bilinemeyen bir nedenden dolayı otoparkın duvarında çökme meydana geldi. 2 aracın göçükte kaldığı olayla ilgili ekipler çalışma başlatırken, Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu, “Şuanda görüldüğü üzere 10 adet fore kazık ve fore kazığın başlık girişinin kayması neticesinde bir toprak kayması ve heyelan meydana geldi. Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Söz konusu arazi özellikle bu bölgede kamu kurum ve kuruluşları belediyemiz, Emniyet birimlerin çokluğundan dolayı vatandaşlarımız tarafından açık otopark olarak kullanılan bir arazi. Güvenlik önlemleri alınıyor girişe kapalı hale getirilecek" dedi.

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Ataşehir'de araçlar göçüğe düştü.

OYNAT 00:00 Ataşehir'de dev istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yanında, FETÖ'ye ait bir okul olması planlanan inşaat alanının kenarındaki duvar çökünce otoparktaki araçlar asılı kaldı.





