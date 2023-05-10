FETÖ’ye bahar vaadi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı. Konuşmasında örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara değinen Kılıçdaroğlu, terörist başı Fetullah Gülen ve örgüt üyelerinin ‘bahar’ söylemini kullanarak örgütü güneşi getirme sözü verdi. Miting alanındaki açılan ‘KHK’lı güneşli günler istiyor’ pankartını okuyan Kılıçdaroğlu, “KHK’lılara barışı ve baharı getireceğim baharı. Sadece güneşli günler değil. Hem baharı hem güneşi hem çiçekleri olacak. Kim haksızlığa uğradıysa kapım ona açık olacak. Bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim. Bay Kemal eşittir hak, hukuk, adalet” dedi.