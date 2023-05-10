|
Gündem

FETÖ’ye bahar vaadi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı. Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara değinen Kılıçdaroğlu, terörist başı Gülen'in ‘bahar’ söylemiyle örgüte mesaj gönderdi: “KHK’lılara barışı ve baharı getireceğim. Sadece güneşli günler değil, hem bahar, hem güneş, hem de çiçekleri olacak."

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde FETÖ’ye selam çaktı. Konuşmasında örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara değinen Kılıçdaroğlu, terörist başı Fetullah Gülen ve örgüt üyelerinin ‘bahar’ söylemini kullanarak örgütü güneşi getirme sözü verdi. Miting alanındaki açılan ‘KHK’lı güneşli günler istiyor’ pankartını okuyan Kılıçdaroğlu, “KHK’lılara barışı ve baharı getireceğim baharı. Sadece güneşli günler değil. Hem baharı hem güneşi hem çiçekleri olacak. Kim haksızlığa uğradıysa kapım ona açık olacak. Bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim. Bay Kemal eşittir hak, hukuk, adalet” dedi.

MİLLİYETÇİLİK DERSİ!

Kılıçdaroğlu, Bolu’da da miting düzenledi. CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğu eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu, “Açık ve net söylüyorum. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik, yurtseverliktir, yurtseverlik. Milliyetçilik, vatanseverliktir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” iddiasında bulundu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#FETÖ
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.