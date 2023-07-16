FETÖ’ye dünyayı dar edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin devletin en öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz” dedi. Resmi temaslar için Endonezya’da bulunan Bakan Fidan, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.





HEP BİRLİKTE BERTARAF ETTİK

Fidan, ziyaretinin çok anlamlı bir güne denk geldiğini belirterek, “Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları, Türkiye’yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz, Cumhurbaşkanı’mızın (Tayyip Erdoğan) liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, “15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimizle FETÖ’nün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı” diye konuştu.





KUTSAL DEĞERLERİ SUİİSTİMAL

252 şehide Allah’tan rahmet dileyen, 2 bini aşkın 15 Temmuz gazisine de şükranlarını sunduğunu söyleyen Bakan Fidan şöyle devam etti: “FETÖ ile mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ’yle mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri, Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suiistimal ettiler.”





15 TEMMUZ SON HAMLELERİYDİ

FETÖ’nün, gerçek yüzünü görenlere karşı her türlü kumpası kurduğunu kaydeden Fidan, 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve devlete boyun eğdirmeye çalıştıklarını ve nihayet 15 Temmuz ile son hamlelerini yaptıklarını söyledi. Fidan, Türk milletinin çelik iradesiyle “bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünün tarihin çöplüğüne atıldığını” belirterek, bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye’deki yapılanmasının belini kırdıklarını söyledi. Başta MİT olmak üzere Türkiye’nin bütün kurumlarının cefakar çalışmalarıyla FETÖ’nün zemin bulduğu ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdiklerini aktaran Fidan, “Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil” dedi.





TERÖRLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Terörle mücadelenin sadece FETÖ ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadele kırmızı çizgimizdir. İster PKK ister onun ilintili yapıları YPG/SDG, ister DEAŞ ister DHKP-C olsun. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız.”



