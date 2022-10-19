FETÖ'ye mali darbe: 623 kişi gözaltında

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik dün 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 623'e çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün duyurduğu operasyonda gözaltı sayıları arttı.

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."

'ŞAFAK VAKTİ GİZLİ OPERASYON'

Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü bu sebeple açıklanmadığını söyledi.

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"Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

ŞİFRE EMOJİDE GİZLİ

FETÖ’nün telefon uygulamalarındaki emojileri şifreleme için kullandığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu kişinin konumunu önceden belirledikleri emoji aracılığıyla kayıt altına alan FETÖ, bu şekilde Türkiye’deki mensuplarını gruplara ayırdı. ‘Yurt dışına kaçan, gaybubet evlerinde saklanan, cezaevinde bulunan, etkin pişmanlıktan faydalanan, etkin pişmanlık ifadesini geri çeken, irtibat kurulamayan ve irtibat sağlanan’ örgüt mensuplarının isimlerinin karşısına durumlarını belirten emojilerin eklendiği tespit edildi.

Bunun yanı sıra örgütün üst yönetiminin cezaevinde bulunan, tahliye olan ve gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunu haftalık ve aylık olarak takip ettiği de belirlendi. Tahliye olan örgüt üyelerinin takibinin yapıldığı, eleman temininde yaşanan sorunları aşmak için özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev almasının sağlanması için örgüt üyelerince hazırlanan tabloların örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı deşifre edildi.

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GÜNDEM FETÖ’nün finans ağına darbe: Gazi Turgut Aslan operasyonunda 545 gözaltı

OYNAT 00:49 FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde başlatılan operasyonun, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü kaydetti. Bu operasyonun, 'şafak operasyonu' olmadığının altını çizen Soylu, 'Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmasına devam edilmesi konusundaki tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır.' bilgisini paylaştı. Para transferlerinin kargo ve bankamatikler üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, 'Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır.' dedi. BiP'te paylaş

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