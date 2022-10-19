FETÖ'ye mali darbe: 623 kişi gözaltında

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik dün 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 623'e çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün duyurduğu operasyonda gözaltı sayıları arttı.
Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."
'ŞAFAK VAKTİ GİZLİ OPERASYON'
Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü bu sebeple açıklanmadığını söyledi.
"Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.
ŞİFRE EMOJİDE GİZLİ
FETÖ’nün telefon uygulamalarındaki emojileri şifreleme için kullandığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu kişinin konumunu önceden belirledikleri emoji aracılığıyla kayıt altına alan FETÖ, bu şekilde Türkiye’deki mensuplarını gruplara ayırdı. ‘Yurt dışına kaçan, gaybubet evlerinde saklanan, cezaevinde bulunan, etkin pişmanlıktan faydalanan, etkin pişmanlık ifadesini geri çeken, irtibat kurulamayan ve irtibat sağlanan’ örgüt mensuplarının isimlerinin karşısına durumlarını belirten emojilerin eklendiği tespit edildi.
Bunun yanı sıra örgütün üst yönetiminin cezaevinde bulunan, tahliye olan ve gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunu haftalık ve aylık olarak takip ettiği de belirlendi. Tahliye olan örgüt üyelerinin takibinin yapıldığı, eleman temininde yaşanan sorunları aşmak için özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev almasının sağlanması için örgüt üyelerince hazırlanan tabloların örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı deşifre edildi.