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ANKARA

FETÖ'ye sınav sorularını sızdıran 21 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 14 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA
Sınav sorularını sızdıran 21 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Sınav sorularını sızdıran 21 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yazılı sınav öncesinde sorulara ulaşarak örgüt üyelerine verdikleri ve soruların verilmesine aracılık ettikleri belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Başsavcılıkça 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının sınav öncesinde FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 operasyon kararı alınmış ve yaklaşık 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılığın bugün haklarında gözaltı kararı verdiği şüphelilerin, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınarak etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri ve bilirkişi raporu sonucu soruları aldığı tespit edilenler olduğu öğrenildi.

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