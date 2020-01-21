FETÖ’ye üst düzey darbe

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Ege Bölgesi ve İzmir’deki ana finansörleri ve tepe yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir TEM Şube ekiplerinin koordineli yürüttüğü soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan örgütün İzmir’deki en kilit ismi olan Yusuf Bekmezci ve Karşıyaka Eyalet imamı Akif Sarı gözaltına alındı. İzmir TEM Şube ekipleri ve İstihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu kaldığı yer tespit edilen Bekmezci’ye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki isim de sorgulanmak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BİRE BİR GÖRÜŞEN İSİMLERDEN

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre ülke gözaltına alınan Yusuf Bekmezci, ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunan ‘Kadim abi- İrşatçı’ gibi sıfatlarla tanınıyor. Bekmezci, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınlarından bir tanesi olmakla beraber, birebir görüşen kişilerden bir tanesi.

BEKMEZCİ’Yİ ÜZEN BENİ ÜZMÜŞ KADAR OLUR

FETÖ elebaşı geçmiş yıllarda Bekmezci hakkında, ‘Bekmezci’yi üzen beni üzmüş kadar olur’ şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Bekmezci’nin örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilmeyen kişiler arasında yer alıyor. Bekmezci’yle aynı evde yakalanan örgütün bir dönem Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı’ da gözaltına alındı. Saklandıkları evde yapılan aramalarda 41 bin 466 Amerikan Doları ve 66 bin 625 TL para da ele geçirildi.