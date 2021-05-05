​FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Ümraniye’de gaybubet evi olarak adlandırılan FETÖ’ye ait hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında FETÖ’nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tatar, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Tatar’ın ByLock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya’da hesap kaydı bulunduğu ve örgüte müzahir şirketlerde uzun yıllar çalıştığı belirlendi.
2016’DAN BERİ FİRARİ
- OHAL kapsamında çıkarılan 675 sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Tatar’ın, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı ve 2016’dan beri firari olduğu öğrenildi. 2005-2013 yılları arasında FETÖ’nün sözde “Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı” yapan Tatar’ın, Kongo’da yapılanma sürecini başlattığı ve ülkede örgüte müzahir Şafak Okullarını kurup Genel Müdürlüğünü yaptığı belirtildi. Yürüttüğü faaliyetlerden dolayı FETÖ içinde kahraman ilan edilen Tatar’ın, bu sayede örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le doğrudan irtibatlı olduğu, talimatları bizzat ondan aldığı aktarıldı.
“Oylar HDP’ye” talimatı
İbrahim Tatar’ın 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamlığı yaptığı belirlendi. 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra düzenlenen ev sohbetlerinde Tatar’ın, FETÖ’nün takındığı siyasi tavır doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi. Örgüt mensuplarının verdiği ifadelerle, Tatar’ın “Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır” diyerek yerel ve genel seçimlerde HDP’ye oy verilmesini istediği ortaya çıktı.