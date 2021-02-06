FETÖ’yü böyle finanse ettiler

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ’nün Bank Asya üzerinden kullandırılan usulsüz kredilerle yurt dışındaki kuruluşlarını finanse ettiğini ortaya çıkardı. Komisyonun 2020 Faaliyet Raporu’nda, FETÖ’nün yurt dışına para transferinde kullandığı yöntemlerin detaylarına yer verildi.

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Kapatılan Bank Asya’daki hesap hareketlerinin, oluşturulan özel yazılımla incelendiği aktarıldı. Rapora göre, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf gibi 37 kuruluşa, Türkiye’de yerleşik 4 bin 80 gerçek kişi, 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 yılları arasında toplam 115 milyon 447 bin 84 lira, 43 milyon 889 bin 556 dolar, 34 milyon 575 bin 501 avro transferi yapıldı. Aynı kuruluşlara Bank Asya’dan usulsüz krediler kullandırıldı. Bu krediler de Türkiye’de herhangi bir harcamada kullanılmadan aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışına transfer edildi. Böylece örgüt yurt dışındaki kuruluşlarını finanse etti. Usulsüz kredilerin geri ödemeleri ise bu işlemlerin hiçbir şekilde tarafı olmayan Türkiye’de yerleşik, örgütle iltisaklı kişiler tarafından organize şekilde gerçekleştirildi.

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PARA TRANSFERİ

Raporda, yer alan örnek olayda ise para transferi şöyle anlatıldı: “İçişleri Bakanlığı’nda memur olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan M.A., FETÖ/PDY’nin yurt dışı yapılanmasında yer alan Brooklyn Amity School isimli kuruluşun Bank Asya’dan kullanmış olduğu kredi hesabına ve doğrudan yurt dışı hesabına 2013-2016 arasında toplam 16 bin 977 dolar gönderdi. MASAK raporlarında özetle, Brooklyn Amity School isimli kuruluşun, Pioneer Academy Of Science ve Putnam Science Academy ile birlikte FETÖ/PDY’nin ABD’deki önde gelen kuruluşlarından Metropolitan Education Consulting Services Llc.’nin bünyesinde faaliyet yürüttüğü, Asya Katılım Bankasından kredi kullanabilmek maksadıyla 2010’da Türkiye’de vergi mükellefiyeti tesis ettirdikleri, gerek anılan bankadan kullandıkları usulsüz kredi tutarları, gerekse Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından bu kuruluşların hesabına doğrudan gönderilen tutarları yurt dışındaki ilişkili kuruluşlarına transfer ettikleri hususlarına yer verilmiştir.”

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15 ülkeye aktardılar

Çekilen usulsüz krediler, ABD ve Almanya başta olmak üzere, Belçika, Bosna Hersek, Danimarka, Fransa, Irak, İngiltere, İspanya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Nijerya ve Slovenya’daki FETÖ bağlantılı kuruluşlara aktarıldı. Paraların bir kısmı yurtdışı kuruluşun Türkiye’deki şubesi üzerinden, bir kısmı da krediyi çeken kişi tarafından doğrudan yurtdışına transfer edilmiş.

Mahrem yapı OHAL raporunda

Komisyon, 3 yıllık faaliyeti süresince yaptığı çalışmaları, oluşturulan veri inceleme ve değerlendirme sistemi ile karar örneklerini 2020 Faaliyet Raporu’nda derledi. Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda FETÖ’nün devlete nasıl sızdığı da anlatıldı. Örgütün özel olarak yetiştirdiği mensuplarının devlete sızarak paralel bir yapılanma amacıyla faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda mensuplarını örgüt evlerinde KPSS, kurum ve akademik sınavlar için hazırladığı, usulsüz yollarla ele geçirdiği sınav sorularını bu kişilerle paylaştığı belirtildi. Askeriye ve emniyet gibi devletin en kritik birimlerindeki gizli yapılanmanın örnek olaylarla anlatıldığı raporun “FETÖ/PDY’nin Mahrem Yapılanması” bölümünde, mahrem birimlerde görev yapacak kişilerin küçük yaşlarda devşirildiği, örgüt yapılanmasında her kademede sorumluluk alarak ilerledikleri vurgulandı.

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