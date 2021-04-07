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POLİTİKA

Fetullah Gülen'in mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileri Fetullah Gülen, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Haber Merkezi DHA
Fetullah Gülenin mal varlığı donduruldu
Terör örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlığı donduruldu.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimi yaşandı. Millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından iradesine sahip çıktı ve meydanlarda Fetullahçı hainlerin karşısında dimdik durdu.

Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mal varlıkları hakkında alınan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı' ile aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, eski Samanyolu TV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi 205 kişinin mal varlığı donduruldu.

377 FETÖ ve PKK'lının malvarlığı donduruldu
GÜNDEM
377 FETÖ ve PKK'lının malvarlığı donduruldu

'LİSTEDE ELEBAŞI KARAYILAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 77 PKK'LI YER ALIYOR'

Kararda yer alan listeye göre, aralarında PKK/KCK terör örgütü kurucularından ve elebaşlarından olan Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan ile birlikte listede isimleri geçen 77 kişinin daha mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca yayımlanan kararda listede yer alan DEAŞ Terör Örgütü üyesi 86 kişinin, DHKP/C terör örgütü üyesi 9 kişinin daha malvarlıkları donduruldu.

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