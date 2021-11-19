​Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen pişmanmış! ​

MİT operasyonuyla Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Gülen’in yeğeni, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yaptı. Örgüte dair tüm bildiklerini anlattığını iddia eden Gülen, 212 kişinin ismini verip bu kişileri teşhis ettiğini söyledi.

TÜRKYOLU İLE KALDIM

“Osman” kod adını kullandığını belirten Gülen, Aksaray’da üniversite okuduğu dönem örgüt evlerinde kaldığını ve askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu kaydetti. 2015’te ABD’ye gittiğini, eniştesi Cevdet Türkyolu’nun yanında kalıp Fetullah Gülen’i sık sık ziyaret ettiği bilgisini verdi.

TUTUKLULUĞA DEVAM

“İddia edildiği gibi örgüt yöneticisi değilim” diyen Selahaddin Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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