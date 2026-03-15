Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Fidan dikimi sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Fidan dikimi sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

22:1415/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kocaeli’nin Körfez ilçesi
Kocaeli’nin Körfez ilçesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi’nde, bir sitenin bahçesinde fidan dikimi ve kablo düzenlemesi yapan bir vatandaş, toprağa gömülü insan kafatası ve iskelet parçaları buldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikimi yapan vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu. Kemiklerin incelenmek üzere polis ekiplerince alınmasının ardından bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını ifade ederek, alanda kapsamlı kazı yapılmasını talep etti.

Güney Mahallesi Tarih Sokak’ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti. İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.



"İlk önce hayvan kemiği zannettim"


Site sakinlerinden Gören Özbudak, kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini ve mahallelinin tedirgin olduğunu söyledi. Bahçede yaptıkları çalışma sırasında tesadüfen kemiklere denk geldiklerini anlatan Özbudak,
"Dün site sakini bir arkadaşla bahçeye fide ektik. Kablo düzeltecektik. O sırada bir şey fark ettim. İlk önce hayvan kemiği zannettim, çubukla baktım insan kafatası olduğunu gördüm. Polislere haber verdik. Geldiler kafatasını aldılar. Site sakinleri olarak tedirgin olduk. Çocuklar tedirgin oldu, dışarı çıkamıyorlar. Gece işten gelen kadınlar da korkudan bu tarafa doğru bakamıyorlar"
dedi.

İlk incelemelerde alanın geçmiş yıllarda eski bir mezarlık olabileceği ihtimali üzerinde durulmasına rağmen bu iddiaya katılmadıklarını söyleyen Özbudak,
"Burada eskiden ikamet etmiş yaşlı insanlar var. Ben de 51 yaşındayım, böyle bir şeye şahit olmadım. Çocukluğumda buralarda oynardım. Yaşlı insanlar da burada mezarlık olduğuna dair bir şeye şahit olmadı. Kafa iskeletinden ziyade gövde iskeletleri de dökülmeye başladı. Mahalleli tedirgin oldu"
diye konuştu.

Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi.



#Kazı
#Kalıntı
#Kafatası
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
