Fidan dikimi sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikimi yapan vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu. Kemiklerin incelenmek üzere polis ekiplerince alınmasının ardından bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını ifade ederek, alanda kapsamlı kazı yapılmasını talep etti.
Güney Mahallesi Tarih Sokak’ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti. İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
"İlk önce hayvan kemiği zannettim"
Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi.