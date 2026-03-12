Kocaeli’de yaşlıları kandıran krem dolandırıcısı Yalova’da yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi ile Ömerağa Mahallesi’nde iki ayrı dolandırıcılık olayı tespit edildi. Yapılan incelemede A.B. isimli şüphelinin, romatizma ağrılarına iyi geldiğini söyleyerek piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara satarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle yaşlı vatandaşlardan toplamda yaklaşık 40 bin lira aldığı tespit edildi.