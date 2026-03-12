Yeni Şafak
Kocaeli’de yaşlıları kandıran krem dolandırıcısı Yalova’da yakalandı

20:4912/03/2026, Perşembe
IHA
Kocaeli'de bir şahıs yaşlıları romatizma kremiyle dolandırdı.
Kocaeli’de romatizma ağrılarına iyi geldiğini iddia ederek piyasada 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara yüksek fiyata satan şüpheli, polis operasyonuyla Yalova’da yakalandı. İncelemelerde şüphelinin bu yöntemle yaklaşık 40 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Kocaeli’de romatizma ağrılarına iyi geldiğini söyleyerek piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara yüksek fiyata satan şüpheli, düzenlenen operasyonla Yalova’da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi ile Ömerağa Mahallesi’nde iki ayrı dolandırıcılık olayı tespit edildi. Yapılan incelemede A.B. isimli şüphelinin, romatizma ağrılarına iyi geldiğini söyleyerek piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara satarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle yaşlı vatandaşlardan toplamda yaklaşık 40 bin lira aldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli, Yalova’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



