Duruşmada cinsel istismarla suçladığı kişiyi adliye önünde öldürdü

Kocaeli’de, ‘öldürmeye teşebbüs’ duruşmasında tanık olarak dinlenen Sümeyye M. (25), ifadesinde tutuksuz sanık Emrah Çeliksoy’un kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Yaşanan gerginliğin ardından dava ertelenirken Sümeyye M., mahkeme çıkışında suçladığı Emrah Çeliksoy’u adliye önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdü.





Olay, akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi’nde meydana geldi. Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir ‘Öldürmeye teşebbüs’ duruşmasında tanık olarak dinlenen Sümeyye M., aynı zamanda boşandığı kocasının arkadaşı olan tutuksuz sanıklardan Emrah Çeliksoy’un kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çeliksoy, duruşma salonunda iddiaları reddederken, taraflar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından duruşma ertelendi.





Kafeden aldığı bıçakla saldırdı

Duruşma salonundan çıkan Sümeyye M., iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Sümeyye M., bu sırada adliye önünde bulunan Emrah Çeliksoy’a saldırıp, bıçakladı. Çeliksoy aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çeliksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sümeyye M. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







