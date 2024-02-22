Fidan ve Blinken görüşmesine Yunan basınından dikkat çeken yorum

'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , G20 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. Türk diplomatik kaynakları, görüşmede iki bakanın Gazze'de mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını ele aldığını söyledi. İki ülke arasında önümüzdeki dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin programda görüşüldü.'