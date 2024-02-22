Fidan ve Blinken görüşmesine Yunan basınından dikkat çeken yorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Blinken ile bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.
Blinken ve Fidan görüşmesi mercek altına alındı
Blinken ve Fidan arasındaki görüşme El Cezire ve Yunan basınında geniş yer buldu.
Gazze'deki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran Al Jazeera 'Türkiye G20 toplantısında ateşkes ve iki devletli çözüm için bastırıyor' başlığını attı.
Haberde bir Türk diplomatik kaynağın Fidan'ın Brezilya'da düzenlenen G20 toplantısında uluslararası topluma Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm yönünde daha aktif rol üstlenmesi çağrısında bulunduğunu söylediği ifade edildi.
Haberde 'Kaynak, Fidan'ın Çarşamba günü Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında ABD, Almanya ve Mısırlı mevkidaşlarıyla acil ateşkes sağlanmasına yönelik adımları tartışırken Gazze'deki “vahşiliğin” durdurulması gerektiğini söylediğini söyledi' ifadesine yer verildi.
Times of Israel 'Türk dışişleri bakanı Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın 'vahşetini' kınadı' manşetini attı.
Yunan Kathimerini gazetesi görüşmeyi "Fidan'la Rio de Janeiro'da göz kamaştıran görüşme' başlığı ile verdi: