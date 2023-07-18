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Fikri olan kadın girişimcilere tarımsal destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesine katılan ve yüzde 75 hibeli tarımsal destek alan kadın üreticiler, ata tohumundan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdu. Büyükşehir, yüzde 25’lik kısmını kadınlardan ürün olarak tahsil edecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
“Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi

“Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi doğrultusunda, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatifler ile kadın ve genç girişimcilere yüzde 75 hibeli tarımsal destek sağlıyor. Bu kapsamda, projeden yararlanan Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi’nin kadın üyeleri, Büyükşehir’in kurduğu modern serada, ata tohumundan elde edilen domates ve biber fidelerinin dikimini yaptı.

KADIN ÜRETİCİLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verilen, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi ile Kocaeli’de çiftçilik, arıcılık ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu, tohum, fide, gübre, alet ve ekipman desteği sağlanıyor.

ANAHTAR TESLİMİ MODERN SERA

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi’ne, 512 metrekare anahtar teslimi modern sera ve alet-ekipman desteği verildi. Kooperatif Başkanı Serap Aslan ve kadın üreticiler, Derince İshakçılar Çavuşlu Mahallesi’nde Çancılar mevkiindeki serada, ata tohumundan elde ettikleri farklı türlerdeki domates ve biber fidelerinin dikimini yaptı. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan ve ziraat mühendisleri, dikim sırasında kadın girişimcilere bilgilendirmede bulundu.

ÜRÜNLER HAYRA GİDECEK

Ata tohumu fidelerinden, damla sulama sistemi ile yetiştirilecek organik ürünlerin ilk hasadı, yaklaşık 2 ay sonra yapılacak. Kooperatif, Büyükşehir’e ödemesi gereken yüzde 25’lik bölümü karşılığında yetiştirdiği ürünlerden verecek. Büyükşehir Belediyesi de bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

KADINLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Kandıra, Karamürsel, Gölcük ve Derince ilçelerindeki tarımla uğraşan kadın girişimcilerle bir araya gelerek, organik ürünler yetiştirmek için kooperatif kurduklarını belirten Kooperatifi Başkanı Serap Aslan, tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin isminin, “tohum serpen” anlamına gelen, “Dane Riz” olduğunu ifade etti. Aslan, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

KADIN ELİYLE DAHA BEREKETLİ

Kooperatif ortaklarından, kadın girişimci Yasemin Kızılkaya ise amaçlarının ata tohumu çoğaltmak ve herkese ulaştırmak olduğunu ifade etti. Yetiştirdikleri organik domates ve biberlerden yaptıkları sosların çok tutulduğunu ve talepleri karşılamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti: “Yaptığımız işten güzel gelir elde ediyoruz. Erkek olsun, kadın olsun üretmek çok güzel bir şey. Ama işin içinde kadın olunca, kadınların eli değince daha farklı oluyor, daha bereketli oluyor.”



#Tarım
#Kadın Girişimci
#Destek
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