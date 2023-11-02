Filistin de Keşmir de aynı Keşmir’e destek vicdanın gereği.

“Keşmir’in işgalinde olduğu gibi Filistin’de Müslüman nüfusu kendi topraklarında azınlık durumuna düşmektedir. Gerçekten de hem Filistin’deki hem de Keşmir’deki işgal güçleri demografiyi değiştirmede aynı taktiklere başvuruyor. Yerli Müslüman halkın temel haklarını inkâr ediyor, ayrım gözetmeksizin sivillere karşı kitlesel güç kullanıyorlar. Tıpkı Keşmir halkının özgürlük mücadelesinde olduğu gibi Filistin halkınınım mücadelesi de terörizm olarak yaftalanıyor. İşgalci anlayışlarda paralellik görüyoruz”