|
Gündem

Filistin de Keşmir de aynı Keşmir’e destek vicdanın gereği

Keşmir ve Cammu’yu anmak için düzenlenen “Keşmir Kara Günü” programda konuşan Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr Yousaf Junaid, “Hem Filistin’deki hem de Keşmir’deki işgal güçleri demografiyi değiştirmede aynı taktiklere başvuruyor” dedi.

14:05 - 2/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Filistin de Keşmir de aynı Keşmir’e destek vicdanın gereği.

Filistin de Keşmir de aynı Keşmir’e destek vicdanın gereği.

Keşmir ve Cammu’yu anmak için Pakistan Büyükelçiliği başkentte “Keşmir Kara Günü” konulu bir anma programı düzenledi.


Programına TBMM İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.


Yanık, Keşmir'e destek verilmesinin uluslararası hukukun ve vicdanın gereği olduğunu belirtti. Büyükelçi Dr Yousaf Junaid ise Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı BM Genel Kurulu'nda Keşmir davasını vurguladığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



TERÖRİST YAFTASI

Junaid, Erdoğan’ın BM himayesinde Keşmir için bir referandum yapılması yönündeki talebine Pakistan'ın siyasi, diplomatik ve manevi destek verdiğini aktardı.


Büyükelçi Junaid, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini belirterek
“Keşmir’in işgalinde olduğu gibi Filistin’de Müslüman nüfusu kendi topraklarında azınlık durumuna düşmektedir. Gerçekten de hem Filistin’deki hem de Keşmir’deki işgal güçleri demografiyi değiştirmede aynı taktiklere başvuruyor. Yerli Müslüman halkın temel haklarını inkâr ediyor, ayrım gözetmeksizin sivillere karşı kitlesel güç kullanıyorlar. Tıpkı Keşmir halkının özgürlük mücadelesinde olduğu gibi Filistin halkınınım mücadelesi de terörizm olarak yaftalanıyor. İşgalci anlayışlarda paralellik görüyoruz”
dedi.
#Filistin
#Keşmir
#Pakistan
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Orhan Gazi'nin eşi kimdir?