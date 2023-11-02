Filistin de Keşmir de aynı Keşmir’e destek vicdanın gereği.
Keşmir ve Cammu’yu anmak için Pakistan Büyükelçiliği başkentte “Keşmir Kara Günü” konulu bir anma programı düzenledi.
Programına TBMM İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.
Yanık, Keşmir'e destek verilmesinin uluslararası hukukun ve vicdanın gereği olduğunu belirtti. Büyükelçi Dr Yousaf Junaid ise Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı BM Genel Kurulu'nda Keşmir davasını vurguladığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
TERÖRİST YAFTASI
Junaid, Erdoğan’ın BM himayesinde Keşmir için bir referandum yapılması yönündeki talebine Pakistan'ın siyasi, diplomatik ve manevi destek verdiğini aktardı.