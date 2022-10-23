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YEREL GÜNDEM

Filistin sevgisi kadınları birleştirdi

Türkiye-Kudüs ve Filistin’e Destek Kadın Kuruluşları, “Filistin sevgisi bizi birleştirir” şiarıyla forum düzenledi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Filistin sevgisi kadınları birleştirdi
Filistin sevgisi kadınları birleştirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren kadın STK’larda çalışan yaklaşık 500 kadın aktivistin katıldığı forum Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Kadın Birliği tarafından Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşti. Cezayir’den katılan Prof. Haya El Emri “Cezayirli kadınlar Filistin’in özgürlüğü için ellerinden gelen yapmayı hazırdır. Çabamız erkeklerden az değil. Siyonistlerin işgalini sonlandırmak için mücadele etmeliyiz” dedi. “Hepimizin ortak derdi Kudüs’tür” diyen AK Parti İstanbul Kadın kolları Başkanı Av. Songül Sarı Gündoğdu da “Kudüs için atılan her adım kutsal ve kıymetlidir. Filistinli kadınlarla birlikte el ele vereceğiz. Bu yolculukta üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Filistin Müslüman aleminin davasıdır” şeklinde konuştu.

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