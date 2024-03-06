Filistin'de birlik sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndaki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan ve Abbas görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti'nin Filistin davasına her zaman destek verdiğini belirterek, İsrail soykırımında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan şunları kaydetti:

GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ

"Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. İsrail, soykırım sözleşmesindeki yükümlülükleri ihlalden yargılanmaktadır. Ancak ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. İsrail'in bu tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin İsrail'e verdikleri destektir. Türkiye'nin duruşu ve desteği bellidir. Kalıcı barışın tek yolu; 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tesisidir. İlgili devletlerin elini taşın altına koyması gerekmektedir. İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunamadığı takdirde Ortadoğu'da barışın hakim olamayacağı artık iyice anlaşılmıştır. Türkiye olarak garantörlük çerçevesinden sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu açıkladık. Gelinen aşamada İsrail zulmüne en güzel cevap Filistinliler arasında birliğin beraberliğin sağlanmasıdır. Bu alanda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, Gazze'deki drama dikkat çekerek "İsrail insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor" dedi. Abbas şu ifadeleri kullandı: "Filistin'in BM daimi üyeliğe sahip olması bizim arzuladığımız bir şeydir. Bu bağlamda AB ülkeleri Filistin'i tanımalıdır. Biz Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz. Gazze, Filistin devleti topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Bölünmesi mümkün değildir. Barış ve güvenlik sadece İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür. Bizler Filistin toplumunun bileşenlerini bir araya getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Filistinlileri bir araya getireceğiz. Sizlere ve Türkiye halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Filistin'e desteğinizden dolayı müteşekkiriz. Filistin halkına gönderdiği yardımlardan dolayı da en içten minnettarız."







