Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinden Gazze müzayedesi: Bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır

"Zafer geliyor merak etmeyin, zafer çok yakında. Filistin savaşı sadece Filistin’de olmuyor, bu savaş hepimizin iç dünyasında gerçekleştiriyor. Filistin Furkan’dır, doğru ile yanlışın ayrılmasıdır. Bu savaş sırasında kim nasıl yaşadıysa aynı tavırları deşifre oluyor. Eğer içinizde kin ve haset varsa burada ortaya çıkıyor, merhamet varsa o da burada ortaya çıkıyor. Bizler birliktelik ve kardeşliğe devam edelim, tek hedefimiz o küçük kız çocuğunun gözyaşlarını silmek olsun."