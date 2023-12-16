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Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinden Gazze müzayedesi: Bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, Filistin’e destek amacıyla STK’lar, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katılımıyla İstanbul'da bir müzayede düzenledi. Elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderileceği etkinlikte söz alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin’de yaşananlardan sonra İsrail için sonun başlangıcının geldiğini belirterek, "Filistin Furkan’dır, doğru ile yanlışın ayrılmasıdır. " diye konuştu. Gazeteci-Yazar Taha Kılınç da konuşmasında, insanların ölümünün birçok insanın kalbinin dirilmesine de vesile olabileceğini belirterek, "Bu bir katliam, soykırım gibi görünse de bütün bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır" dedi. Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız, "Filistin’in ihyası ve inşası için ayakta kalmaya ve direnmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

23:41 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:13 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Filistin için bir araya gelen STK’lar düzenledikleri müzayede ile Filistin’e desteğini sürdürüyor.
Filistin için bir araya gelen STK’lar düzenledikleri müzayede ile Filistin’e desteğini sürdürüyor.
Filistin’de saldırıların yeniden başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden hemen sonra Eminönü’nde üç günlük oturma eylemi düzenleyen Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi daha sonra Sultanahmet’te 89 STK’nın katılımıyla 15 günlük “Nöbetteyiz” eylemini gerçekleştirdi.
Eylemlerin üçüncü ayağı ise Gazze’ye insani yardım ve şehrin yeniden imarı amacıyla gerekli desteğin verilmesi için yardım organizasyonları ile devam ediyor.
Bu çerçevedeki Filistin müzayedesi, Fatih Belediyesi Neslişah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 STK’nın katılımıyla düzenlenen etkinlikte geleneksel ve çağdaş sanat eserlerinin satışı gerçekleştirildi.

"Tek hedefimiz kız çocuğunun gözyaşlarını silmek"

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin’de yaşananlardan sonra İsrail için sonun başlangıcının geldiğini belirterek,
“Ama asıl mesele İsrail değil, İsrail bir karakoldur. Asıl mesele Amerika’dır. Biz, Türkiye’deki Amerika aleyhtarlığını her artırdığınızda, ABD panikleyecek ve İsrail’e ‘dur’ diyecek. Amerika gücünü çektikten sonra Netanyahu’nun bir gücü kalmayacak”
dedi.

Japonya’ya atılan bombalardan daha fazlasının Gazze’ye atıldığını ancak Gazze halkının halen ayakta olduğunu kaydeden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafer geliyor merak etmeyin, zafer çok yakında. Filistin savaşı sadece Filistin’de olmuyor, bu savaş hepimizin iç dünyasında gerçekleştiriyor. Filistin Furkan’dır, doğru ile yanlışın ayrılmasıdır. Bu savaş sırasında kim nasıl yaşadıysa aynı tavırları deşifre oluyor. Eğer içinizde kin ve haset varsa burada ortaya çıkıyor, merhamet varsa o da burada ortaya çıkıyor. Bizler birliktelik ve kardeşliğe devam edelim, tek hedefimiz o küçük kız çocuğunun gözyaşlarını silmek olsun."

"7 Ekim tarihi dirilişin başlangıcı"

7 Ekim’den bugüne yaşananlara dikkat çeken gazeteci-yazar Taha Kılınç da konuşmasında, insanların ölümünün birçok insanın kalbinin dirilmesine de vesile olabileceğini belirterek,
“Gazze’de can veren kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafından insanların kalplerinin dirilmesine yol açtığını gördük. Bu bir katliam, soykırım gibi görünse de bütün bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır
” dedi.

Bu süreçte İsrail’in dünya üzerindeki imajı ve yenilmezlik görüntüsünün de sarsıldığını kaydeden Kılınç, en önemli kazanımın ise boykot bilinci ve sürdürülebilmesi noktasında yaşandığını söyledi. Filistin’i çocuklara anlatmak için animasyonların, çizgi filmlerin üretilmesi ve gençlere anlatmak üzere romanların yazılması gerektiğini kaydeden Kılınç, herkesi Filistin meselesini gündemden düşürmemeye ve ellerinden ne gelirse yapmak için gayret göstermeye çağırdı.

"Filistin için direnişe devam edeceğiz"

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız ise 7 Ekim’den itibaren Eminönü’nde bir sessiz oturma eylemi yaptıklarını, ardından 90 STK ile birlikte Sultanahmet’te 15 günlük ‘Nöbetteyiz’ eylemini düzenlediklerini söyledi.

İlk iki eylemimiz sessiz eylemin bilinçlendirmeye yönelik olduğunu kaydeden Karasakız,
“Daha sonra, Gazze’nin kapıları açıldığında ihya ve inşa etmek amacıyla Gazze’ye gelir getirecek programlar yapmak istedik. Bu organizasyonu da 20 kurumla gerçekleştirdik. Filistin’in ihyası ve inşası için ayakta kalmaya ve direnmeye devam edeceğiz”
dedi.

"Vicdani bir uyanış yaşıyoruz"

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Kurucu Üyesi Şeyma Üstün de son iki aydır yaşananların bugüne kadar gelen tarihsel sürecin bir sonucu olduğunu belirterek,
“Bu süreç aynı zamanda İslam dünyası ve insanlığın miladıdır. Vicdani bir uyanıştır. Güneşin batıdan doğmasından mesut olduk ama bir taraftan da utanılası bir şey ama biz bunu hak ettik. Cenab-ı Allah, Müslümanların ayaklar altına düşmüş zilletini hep beraber kaldırmayı nasip etsin bizlere. 7 Ekim bizi anneler olarak harekete geçirdi, daha sonra ailelerimizle birlikte devam ettik. Bu yolda rabbim muvaffak olmayı, zaferi görmeyi nasip etsin”
diye konuştu.

50 eserin satışı yapıldı

Abdulbaki Kömür’den şiirler, Grup Genç’ten Filistin ezgilerinin yer aldığı programda gazeteci-yazar İsmail Kılıçaslan’ın sunumuyla yapılan müzayedede kıymetli eserlerin satışı gerçekleştirildi. Müzayedede Cumhurbaşkanlığı Mushaf Projesinde yer alan Kehf Suresi 1-10. Ayetler İstanbul Nakkaşhanesi tıpkı basımı, Hilye-i Şerif Sülüs-Nesih Levha, İsm-i Nebi Celi Sülüs Levha, Şehit ve Cennet Tasviri Minyatür Tablo gibi eserlerin aralarında yer aldığı eserler takdim edildi. Hattat Hasan Çelebi, Ali Hüsrevoğlu, İsmail Hakkı’nın hat eserleri, ressam Nevin Külünkoğlu, Hüsniye Ekmekçioğlu ve Amine Sultan Tan’ın tabloları, karikatürist Hasan Aycın’ın çizimleri açık artırmada misafirlere sunuldu. Müzayede ve Filistin temalı el işi ürünlerin yer aldığı sergiden elde edilen gelir Gazze’ye aktarılacak.



#Filistin
#İsrail
#Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi
#Taha Kılınç
#Bülent Yıldırım
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