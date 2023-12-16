Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinden Gazze müzayedesi: Bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır

"Tek hedefimiz kız çocuğunun gözyaşlarını silmek"
Japonya’ya atılan bombalardan daha fazlasının Gazze’ye atıldığını ancak Gazze halkının halen ayakta olduğunu kaydeden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
"7 Ekim tarihi dirilişin başlangıcı"
Bu süreçte İsrail’in dünya üzerindeki imajı ve yenilmezlik görüntüsünün de sarsıldığını kaydeden Kılınç, en önemli kazanımın ise boykot bilinci ve sürdürülebilmesi noktasında yaşandığını söyledi. Filistin’i çocuklara anlatmak için animasyonların, çizgi filmlerin üretilmesi ve gençlere anlatmak üzere romanların yazılması gerektiğini kaydeden Kılınç, herkesi Filistin meselesini gündemden düşürmemeye ve ellerinden ne gelirse yapmak için gayret göstermeye çağırdı.
"Filistin için direnişe devam edeceğiz"
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız ise 7 Ekim’den itibaren Eminönü’nde bir sessiz oturma eylemi yaptıklarını, ardından 90 STK ile birlikte Sultanahmet’te 15 günlük ‘Nöbetteyiz’ eylemini düzenlediklerini söyledi.
"Vicdani bir uyanış yaşıyoruz"
50 eserin satışı yapıldı
Abdulbaki Kömür’den şiirler, Grup Genç’ten Filistin ezgilerinin yer aldığı programda gazeteci-yazar İsmail Kılıçaslan’ın sunumuyla yapılan müzayedede kıymetli eserlerin satışı gerçekleştirildi. Müzayedede Cumhurbaşkanlığı Mushaf Projesinde yer alan Kehf Suresi 1-10. Ayetler İstanbul Nakkaşhanesi tıpkı basımı, Hilye-i Şerif Sülüs-Nesih Levha, İsm-i Nebi Celi Sülüs Levha, Şehit ve Cennet Tasviri Minyatür Tablo gibi eserlerin aralarında yer aldığı eserler takdim edildi. Hattat Hasan Çelebi, Ali Hüsrevoğlu, İsmail Hakkı’nın hat eserleri, ressam Nevin Külünkoğlu, Hüsniye Ekmekçioğlu ve Amine Sultan Tan’ın tabloları, karikatürist Hasan Aycın’ın çizimleri açık artırmada misafirlere sunuldu. Müzayede ve Filistin temalı el işi ürünlerin yer aldığı sergiden elde edilen gelir Gazze’ye aktarılacak.