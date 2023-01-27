|
Gündem

Filistinli kardeşler Külliye’de: Gazze'de yaralanmalarının ardından Türkiye'de tedavi edilmişlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanmalarının ardından Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşlerle Külliye'de bir araya geldi. Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed, Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı. Kardeşler, Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’de tedavi altına alınmıştı.

03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

İSRAİL FÜZE İLE SALDIRMIŞTI

Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de düşen İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 18 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.


#Filistin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sağlık Bakanlığı
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
1 saat önce
default-profile-img
Filistinli kardeşler Külliye’de: Gazze'de yaralanmalarının ardından Türkiye'de tedavi edilmişlerdi
Beta bakterisi sesimizi kıstı
Yıl sonunda baraj sayısı 150’yi geçecek
AK Parti’nin 14 Mayıs takvimi hazır
Gençler arasında birinci partiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştan yana tavır aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.