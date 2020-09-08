Filyasyona ismimi verme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs pandemisinde ikinci pikin yaşandığı şu dönemlerde elimizdeki tek seçeneğin tedbir olduğunu söyledi. Artan vakalarla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Özlü, aile yakınlarının yanında tedbirin elden bırakıldığına dikkat çekti ve pozitif vaka temaslı vatandaşların filyasyon ekiplerine isimlerinin verilmemesini istediklerini öğrendiklerini açıkladı. Özlü şu bilgileri verdi:

OYNAT 03:12 CNN International, Türkiye'de filyasyon çalışmasını görüntüledi ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, Türkiye'nin dünyaya örnek mücadelesini ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başarıyla yürütülen filyasyon (temas takibi) çalışmalarını yerinde görüntüleyerek, tüm dünyadaki izleyicilerine duyurdu.

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KIŞIN DAHA DA ARTABİLİR: Vaka sayıları ve toplam vaka sayısı ve ağır hastaların sayısı artıyor. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaya başladı. Ölüm sayılarımız 50’nin üzerine çıkıyor, bu da ürkütücü. Sonbahar gelince daha da artabilir. İnsanlar havalar soğuyunca kapalı mekânlarda olacak, bulaşma riski artacak.

DAİRE DARALDI: Maalesef insanımız yeterince duyarlı değil. Dikkate almıyorlar. Şu anda, hemen hemen herkesin bir tanıdığı veya yakını, ya hasta ya da hastane ve yoğun bakımda yatıyor. Bu da gösteriyor ki daire daraldı. Daha fazla dikkatli olmamız lazım.

AİLE İÇİNDE DİKKAT: Maskesini kullanmayanlar veya mesafeye dikkat etmeyenleri uyarmamız lazım. Bizim örnek olmamız lazım. Aile içinde çok dikkat etmemiz lazım.

OYNAT 00:50 Bakan Koca: Çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Çalışmalarda çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur' dedi. BiP'te paylaş

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KUL HAKKI: Temaslı olan kişilerin 14 gün izalasyona alınması lazım. Filyasyon çalışmaları bunun için yapılıyor ve bu çok etkili bir tedbir ama insanlar böyle filyasyon çalışmalarında kendilerini gizlemek istiyorlar. Virüs testi pozitif çıkan hastalara bazıları ‘Beni söyleme ne olur, işimden gücümden kalmayayım’ diyormuş. Bu çok sakıncalı. Kul hakkı aynı zamanda. Bu keyfi bir şey değil. Bu sağlık.