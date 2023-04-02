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Gündem

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokol onayı Resmî Gazete'de yayınlandı

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanması hakkında karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta önce Dışişleri Komisyon'da ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

02:53 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel' de imzalanan ve 7448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta önce Dışişleri Komisyon'da ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.



#Finlandiya
#NATO
#Erdoğan İmza
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#NATO Üyeliği
42 dakika önce
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