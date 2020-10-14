Firari Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi

MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Dündar'ıın terör örgütüne yardım ile siyasi ve askeri casusluk suçundan 35 yıla kadar hapsini talep etti.
Mal varlığına el konulacak
Geçtiğimiz haftalarda savcılığın talebi üzerine mahkeme, 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın 'kaçak sayılma' sürecini başlatmıştı. Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar vermişti.
Almanya iade etmiyor
İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum’da taşınmazları bulunan Dündar’la ilgili Adalet Bakanlığı Almanya’dan iadesini istemişti. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten Dündar, tüm taleplere rağmen iade edilmiyor.