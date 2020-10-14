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Gündem Firari Can Dündara 35 yıla kadar hapis istemi
POLİTİKA

Firari Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcı, "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından Dündar'ın 22.5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Haber Merkezi Diğer
Can Dündar
Can Dündar

MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Dündar'ıın terör örgütüne yardım ile siyasi ve askeri casusluk suçundan 35 yıla kadar hapsini talep etti.

Mal varlığına el konulacak

Geçtiğimiz haftalarda savcılığın talebi üzerine mahkeme, 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın 'kaçak sayılma' sürecini başlatmıştı. Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar vermişti.

Firari Can Dündar 15 gün içinde mahkemeye gitmezse tüm mallarına el konulacak
GÜNDEM
Firari Can Dündar 15 gün içinde mahkemeye gitmezse tüm mallarına el konulacak

Almanya iade etmiyor

İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum’da taşınmazları bulunan Dündar’la ilgili Adalet Bakanlığı Almanya’dan iadesini istemişti. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten Dündar, tüm taleplere rağmen iade edilmiyor.


Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı
GÜNDEM
Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
OYNAT 00:56
Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Firari gazeteci Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM
Firari gazeteci Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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​İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması" dedi. Erdoğan, 'erken seçim' konusunda da, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" açıklamasında bulundu.
İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar
Gündem

İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.
Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk
Gündem

Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Son olarak Samsun'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki hasta bakıcı Murat Altun, 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, “Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk” diyerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan Altun'u darbeden iki hasta yakını, gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

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