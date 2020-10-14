Firari Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi

MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Dündar'ıın terör örgütüne yardım ile siyasi ve askeri casusluk suçundan 35 yıla kadar hapsini talep etti.

Mal varlığına el konulacak

Geçtiğimiz haftalarda savcılığın talebi üzerine mahkeme, 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın 'kaçak sayılma' sürecini başlatmıştı. Mahkeme, gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar vermişti.

GÜNDEM Firari Can Dündar 15 gün içinde mahkemeye gitmezse tüm mallarına el konulacak

Almanya iade etmiyor

İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum’da taşınmazları bulunan Dündar’la ilgili Adalet Bakanlığı Almanya’dan iadesini istemişti. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten Dündar, tüm taleplere rağmen iade edilmiyor.





GÜNDEM Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

OYNAT 00:56 Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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