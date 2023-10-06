Firari FETÖ’cü Tacikistan’da yakalandı

Yurt dışındaki firari FETÖ’cülere göz açtırmayan MİT, terör örgütüne bir darbe daha vurdu. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan Koral Vural, yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

ÖRGÜTÜN KRİTİK İSMİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’de bulunduğu dönemde örgüt bünyesinde görev alan Vural, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan’a gitti. Burada bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Vural, Orta Asya ve Tacikistan’daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer aldı.

KAÇAMADAN PAKETLENDİ

FETÖ’cü Koray Vural’ın, Tacikistan’da bulunduğu süreçte örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimat aldığının anlaşıldığı belirtildi. Bir başka firari örgüt mensubu Emsal Koç’un temmuz ayında Türkiye’ye sınır dışı edilmesi sonrası Tacikistan’dan kaçma planları yaptığı tespit edilen Vural’ın, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türk adaletine teslim edildiği bildirildi.

Profesör Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Muğla Marmaris’te 11 FETÖ’cünün de aralarında bulunduğu 14 kişi, deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar devam eden şüphelilerin ABD bayraklı motoryat ile Bozburun’dan denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerince Bozukkale açıklarında durdurulan teknedeki aramada 14 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 11’inin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilip haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyulduğu belirlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, profesör ve uzman tabiplerin de olduğu bu kişiler sahil güvenlik ekiplerince limana getirilip polise teslim edildi.







