Firari FETÖ’cüler Kılıçdaroğlu’nu tercih etti

7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’cü teröristlere gönderdiği mesajlar yurt dışı sandıklarında kendini gösterdi. Kılıçdaroğlu, firari teröristlerin bulunduğu Kanada, ABD, Yunanistan, Güney Afrika ve Büyük Britanya gibi ülkelerden yüksek oranda oy alarak birinci çıktı. 7’li Masa, 14 Mayıs seçimlerinde FETÖ’cü teröristlerden oy kapmak için KHK’yla ihraç edilen örgüt mensuplarına göreve iade ve yeniden yargılanma sözü verdi. Seçim sürecinde 7’li Masa’nın propagandasını yapıp oy çağrısında bulunan FETÖ, bu yolda Kılıçdaroğlu için tehdit gördüğü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki oyların yüzde 56,1’ini alırken, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 40,7’de kaldı. Kılıçdaroğlu’na yurt dışından gelen oylar dikkat çekici. FETÖ’cülerin ‘güvenli liman’ olarak gördüğü ve yoğunluklu olarak firar ettiği Kanada, ABD, Yunanistan, Güney Afrika ve Büyük Britanya gibi ülkelerde Kılıçdaroğlu’na yüksek oranda oy çıktığı görüldü. Kılıçdaroğlu, Kanada’da yüzde 79,3, ABD’de yüzde 79,8, Büyük Britanya’da yüzde 79, Güney Afrika’da yüzde 72, Yunanistan’da ise yüzde 75,7 oranında oy aldı. NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin terör örgütüyle arasına mesafe koyma şartı koyduğu İsveç ve Finlandiya’da da Kılıçdaroğlu birinci çıktı. Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin yanı sıra bölücü terör örgütü PKK’lıların da yoğun olarak sığındığı bu ülkelerden Finlandiya’da yüzde 72,9, İsveç’ten ise yüzde 53 oranında oy aldı.