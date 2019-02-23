Gündem Firari FETÖcüye AİHMden ret
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Firari FETÖ’cüye AİHM’den ret

FETÖ’nün mahrem imamlarından firari Murat Okumuş’un babası, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla AİHM’e başvurdu. Türkiye’nin gönderdiği savunmada, terör örgütlerine karşı mücadelenin hukuk içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Çelişkilere dikkat çeken AİHM, başvurunun düşürülmesine karar verdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Fotoğraf: Arşiv
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’cü Murat Okumuş'un babası, oğlunun devlet tarafından kaçırıldığı ve olaya ilişkin etkili bir soruşturma yapılmadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 21 Ağustos 2017 tarihinde tedbir talepli başvuruda bulundu. AİHM, 18 Eylül 2017 tarihinde başvuranın tedbir talebini reddederken, başvuruyu öncelikli prosedürde incelemeye karar verdi. AİHM, 4 Aralık 2017 tarihinde de esastan savunma yapılmak üzere başvuruyu Hükümete tebliğ etti. AİHM, soruşturma sürecine ilişkin detaylı soruların yanı sıra bu kişinin devlet tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını ve adı geçen araçların devlete ait olup olmadığını sordu. Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen hükümet savunmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğu, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin hukuk içinde yürütüldüğü vurgusu yapıldı. Savunmada, Murat Okumuş'un, resmi kayıtlara göre olay tarihinde ve hala aranan bir FETÖ şüphelisi olduğu belirtildi.

BAŞVURUYU TAKİP ETMEYİNCE DOSYA DÜŞTÜ

  • Türkiye'nin AİHM'e gönderdiği görüşe karşı, Okumuş'un babası ise herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine AİHM, önceki gün açıkladığı kararında, başvuranın başvurusunu takip etmediği, başvurunun insan haklarına saygı açısından incelemeye devam etmeyi gerektirecek özel bir neden taşımadığını da belirterek başvuru hakkında düşme kararı verdi.

FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı
GÜNDEM
FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı
/**/
Binlerce vatandaşı aldattı

Binlerce vatandaşı aldattı

​CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tapu sözü verdiği vatandaşların arazisini icralık etti.
Şartlar olgunlaştı:Operasyon an meselesi

Şartlar olgunlaştı:Operasyon an meselesi

​Askeri uzmanlara göre ABD askerlerinin bölgede bulunması, Türkiye'nin operasyonunu engellemez.
OHAL ilan edildi

OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, hükümetin feshedildiğini de açıkladı.
İstanbul'unen kıymetlisi

İstanbul'unen kıymetlisi

​AK Parti'nin Fatih adayı Mehmet Ergün Turan, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
HSBC vurgunu

HSBC vurgunu

​Banka ağustos ayındaki hareketlenmelerde sadece bir günde 120 milyon dolar kar etti.
İstanbul'amobilya OSB'si

İstanbul'amobilya OSB'si

​MÜSİAD Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, sorularımızı yanıtladı.
Ege'de 'fırtına' esti

Ege'de 'fırtına' esti

​Trabzonspor, 2 haftalık mağlubiyet serisine İzmir'de son verdi.
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Maçın yıldızı ağlattı

Maçın yıldızı ağlattı

​Abdülkadir Parmak'tan maç sonunda duygusal açıklama.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.
Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle yayına başladı.
ABD tırmandırıyor

ABD tırmandırıyor

​Venezuela Brezilya sınırında gergin anlar.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.
Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.