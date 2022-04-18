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Gündem Firari HDPli Semra Güzel Norveçte çıktı
POLİTİKA

Firari HDP'li Semra Güzel Norveç'te çıktı

PKK'lı terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan firari HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Firari HDPli Semra Güzel Norveçte çıktı
Semra Güzel'in Norveç'te olduğu tahmin ediliyor.

HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmış, tepki toplayan görüntülerin ardından Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Firar eden Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla dokunulmazlığı kaldırıldı.

EN SON DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ

En son Diyarbakır'da görüldüğü öğrenilen Güzel'in yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtığı öne sürüldü. Semra Güzel hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

Kayıplara karışan HDP'li Güzel'in, Norveç'te olduğu iddia edildi.

Norveç’te yaşayan Hakan Yaşar isimli ressam, bir resminin önünde Semra Güzel ile fotoğrafını Kürtçe “Ev Semra Güzel e me ye” notuyla paylaştı. Anlamı “Bu bizim Semra Güzel”.

Güzel'in Norveç'te olduğu tahmin ediliyor.


HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
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HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
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Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
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SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
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İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.


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