Firari HDP'li Semra Güzel Norveç'te çıktı

HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmış, tepki toplayan görüntülerin ardından Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Firar eden Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla dokunulmazlığı kaldırıldı.
EN SON DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ
En son Diyarbakır'da görüldüğü öğrenilen Güzel'in yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtığı öne sürüldü. Semra Güzel hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı.
Kayıplara karışan HDP'li Güzel'in, Norveç'te olduğu iddia edildi.
Norveç’te yaşayan Hakan Yaşar isimli ressam, bir resminin önünde Semra Güzel ile fotoğrafını Kürtçe “Ev Semra Güzel e me ye” notuyla paylaştı. Anlamı “Bu bizim Semra Güzel”.