Firari HDP'li Semra Güzel Norveç'te çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sinop'ta katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, 'Tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür' dedi.