Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Fırat Çakıroğlu için 'şehitlik' başvurusu

Fırat Çakıroğlu için 'şehitlik' başvurusu

17:2412/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ege Üniversitesinde (EÜ) 20 Şubat 2015'te terör örgütü PKK üyesi Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak öldürülen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi, oğlunun 'şehit' olarak kabul edilmesi için İzmir Valiliğine müracaatta bulundu.

Anne Özlem Erdem, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında oğlunun resmi olarak şehit sayılması için başvuruda bulunduğunu söyledi.

'Süreci bekleyeceğiz'

Mahkeme sonucunda oğlunun terör örgütü üyelerince öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade eden Erdem,
"Fırat'ımın mahkemesi sonuçlanınca ben hep, Allah katında şehit olduğuna inanıyorum ama resmi olarak da şehit sayılır diyordum. Çünkü Fırat'ımı şehit edenlerin mahkeme sonucunda da öğrenci kılıklı terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi. Avukatlar aracığıyla, mahkeme sonucu evraklarıyla birlikte İzmir Valiliğine müracaat ettik, bundan sonraki süreci bekleyeceğiz"
dedi.

Anneyi yaralayan soru

Erdem, oğlunun öldürülmesinden sonra bir kişinin kendisine "Fırat'ın Kürt arkadaşları var mıydı?" diye sormasına çok üzüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

  • "Ben emekli öğretmenim, 1994-2001 arasında Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Bizim evimize hiçbir zaman Türk, Kürt ayrımı olmadı. Çünkü Fırat'ımın arkadaşlarının çoğu Kürt'tü. Biz hiçbir zaman Fırat'ımın arkadaşlarını sen Türk müsün, Kürt müsün diye ayırt etmedik. Tabii ki Kürt arkadaşları vardı dedim. Biz bir bütünüz, kimseye sorma gereği duymadık. Benim oğlum vatan hainlerine karşı mücadele etti."

'Şehitlik maaşını öğrencilere burs vereceğim'

Oğlunun şehit kabul edilmesi halinde şehitlik maaşını almayacağını ifade eden Erdem, "Ben o maaştan feragat ederim. Yeter ki oğlum şehit olarak kabul edilsin. Prosedür gereği o maaş bağlanıyormuş, ben o paranın bir kuruşuna dokunmam, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vermeyi planlıyorum. " diye konuştu.


EÜ'de 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.


Çakıroğlu'nu bıçakla öldürdüğü öne sürülen Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo, tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.


Olay anında Nurullah Semo'nun yanında olduğu ve öldürme eylemine iştirak ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkında da dava açılmıştı.


İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ocak'ta, Cihat Babatonguz'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası vermişti. Karar, istinafta hukuka uygun bulunmuştu.




#Fırat Yılmaz Çakıroğlu
#Ege Üniversitesi
#Şehit

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri