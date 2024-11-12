Fırat Çakıroğlu için 'şehitlik' başvurusu

"Ben emekli öğretmenim, 1994-2001 arasında Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Bizim evimize hiçbir zaman Türk, Kürt ayrımı olmadı. Çünkü Fırat'ımın arkadaşlarının çoğu Kürt'tü. Biz hiçbir zaman Fırat'ımın arkadaşlarını sen Türk müsün, Kürt müsün diye ayırt etmedik. Tabii ki Kürt arkadaşları vardı dedim. Biz bir bütünüz, kimseye sorma gereği duymadık. Benim oğlum vatan hainlerine karşı mücadele etti."