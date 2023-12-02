Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz."
denildi.
"Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak"
"Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak"
Açıklamada, "
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" ifadelerine yer verildi.
#MSB
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#Fırat Kalkanı bölgesi
1 saat önce