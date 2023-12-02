|
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak" denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:47 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:48 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz."
denildi.

"Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak"

Açıklamada, "
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" ifadelerine yer verildi.
#MSB
#PKK
#Fırat Kalkanı bölgesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray Süper Lig 14. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor: Galatasaray tam kadro, Pendikspor'da 3 eksik