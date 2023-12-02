Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirmiştir." denildi.