Fırıncıdan pankart: Dikkat fırıncılar giremez

12 yıldır fırıncılıkla uğraşan Özkan Okatan, fırıncıların bulunduğu gruptan çıkartılıp toplantılara çağrılmayınca olayı gurur meselesi haline getirip ekmeğin fiyatını düşürdü ve iş yerine "Dikkat fırıncılar giremez" yazılı pankart astı.

Gururumuzu satın alamazlar

İş yerine fırıncıları almadığını, kendisinin de diğer fırınlara gitmediğini söyleyen Okatan, "Onlar beni grubundan çıkardı, ben de onları hayatımdan çıkardım. Kimsenin bizim gururumuzu satın almaya yetmez. İsterse bu fırın batsın hiç önemli değil” dedi.

Yaptığı indirimin pandemi döneminde vatandaşa da büyük destek olduğunu söyleyen Okatan, satışlarının yüzde 100 arttığını ve bu meselenin en çok vatandaşa yaradığını kaydetti. Okatan, "Pandemi sebebiyle vatandaşın çektiği sıkıntının farkındayız. Onlara bir nebze destek ve yardımcı olabilmek için fiyatları düşürdüm. Uzun süre böyle satmayı düşünüyorum. Halkımız çok memnun onlarda bizi takdir ediyor, bir ekmek fazla alıyorlar. Satışlarımız iyi, müşterimiz hiç eksik olmuyor.

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Allah razı olsun onlardan. Yüzde 100 satışlarımız arttı, devam edeceğiz bu şekilde. 260 gr ekmek fiyatı normalde 2.5 lira ama biz 1,5 liraya satıyoruz. Bu bir rekabet değil. Fırıncı meslektaşlarımla yaptığım bir durum değil bu. Kendi işimle, kendi tezgahımla ve aldığım kararla birlikte ticaretimle alakalı” diye konuştu.

Vatandaş memnun

Ekmeğin 1,5 lira olmasından memnun olan müşterilerden Hulisi Tırık, “Çok iyi ucuz olması ekmeğin, uzak yerden geliyorum otobüsle” dedi. Ahmet Ekici ise “Hem merkez hem Cumalı Mahallesi’nde oturuyorum. Allah razı olsun bir ekmek fazla alıyorum“ diye konuştu.

FOTOĞRAF 4 Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşamı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin’in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi. Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, Edremit körfezinde Havran’ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek veriyor. Şahin’in ürettiği ev ekmeği çok tutuldu. Balıkesir’den geldiğini anlatan İsmail Mergen,” Ben celeplik yapıyorum. Hayvan alıp satıyorum. Balıkesir Karesi ilçesi Şamlı mahallesinden geliyorum. Her hafta 5-10 tane ekmek alıyorum. Ekmeği lezzetli Havran’ın” dedi. Fırın işçisi Mehmet Sakar da, “ 8 yıldır burada çalışıyorum. Kalabak Köy Ekmeği ekşi mayalıdır. Halkımız memnun. Bizde memnunuz. Patronumuzda memnun. Burada 4 kişi çalışıyoruz. Hep beraber memnunuz” dedi. Fırın işletmecisi Nursel Şahin ise, “Kalabak Köy ekmeğinin sahibiyim. 30 senedir ekmek yapıyorum. Müşterilerimiz çok memnun Böyle Edremit Körfezine dağıtıyoruz. Kendimizde yiyoruz. Hayvan pazarının yanında yerimiz. Gelen geçen alıyor. Herkes çok memnun. Doğal ekmek. Edremit’e veriyoruz. Burhaniye’ye veriyoruz. Havranda köylülerde alıyor. Hayır düğün ekmeği içinde alıyorlar. Çalışıyoruz, işçilerimizle beraber. Herkes memnun. Bende memnunum. Çalışıyoruz işte. 30 senedir ekmek yapıyoruz” dedi. 60 yaşındaki kadın komşularına satarak başladı: Şehirlilere köy ekmeğini sevdirip 3 fırın sahibi oldu Balıkesir'in Havran ilçesinde 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (60), zamanla ekmek satışını pazar ve bakkallara yayarken, köy ekmeğini şehirliye sevdirmeyi başardı. Havran'da 2 çocuk annesi Şahin, 3 fırın sahibi olurken 3 ilçeye ekmek satışı yapıyor.

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FOTOĞRAF 13 Merkeze bağlı Esenyurt köyünde 100 yıldan fazla bir süredir köstere taşı çıkarılan ocaklarda yıllardır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp ekmek parası kazanan, 2 çocuğunu büyüten Memişoğlu mesleğinin son ustası. Bir zamanlar köyde bu işi yapan 150’nin üzerinde ustanın bulunduğu ocağa şimdilerde tek başına giden 53 yaşındaki Memişoğlu, balta, bıçak, nacak gibi kesici aletleri bilemeye yarayan köstere taşını çıkarmak önce toprak yüzeyi kazıyor. Makineye geçmeden önce çiviler yardımıyla çıkardıkları taşları şimdilerde karot makinesiyle kesen Memişoğlu, kesim işi bittikten sonra eline aldığı balyozla vurarak taşları yerinden çıkarıyor. Her birin ortalama ağırlığı 50 kilogram olan taşları aracına yükleyip köyündeki atölyesine götüren Memişoğlu, burada belirlenen genişlikte yeniden kestiği taşın gönyesini ayarlayıp ortasını delerek kullanıma hazır hale getiriyor. “Bu taş iyi bileme yapar” <br><br> Şuan bileme taşı çıkardığı ocağın 100 yıldan fazla bir süredir çalıştığını ve bir zamanlar 150’nin üzerinde ustanın çalıştığı alanda şimdilerde tek başına çalıştığını anlatan Memişoğlu, “Tek başıma bu işi götürüyorum. Son usta benim. 150 kişinin yüzde sekseni gitti, yüzde yirmisi var, birkaç kişi de bıraktı en son usta benim. 2 çocuğum var onları da okuttum ikisi de memur. Kazancımı tamamen bu taşla sağladım. Bu taş iyi bileme yapar. Pazarlamasını genelde Karadeniz ve doğu bölgesindeki illerimize gönderiyoruz. Balta, bıçak, nacak gibi kesici aletleri biler bu taş. Bunun yanı sıra yandaki ocakta tırpan ve orak bileme taşlarından da çıkardı” dedi. “Çok zahmetli ama yine de yapıyoruz” <br><br> Makineleşmeden önce taşın üstünü kazma kürekle açıp hafriyatını aldıktan sonra taştaki katlara göre çivileri dizip onlara 1-2 saat balyozla vurup kestiklerini, taşı aldıktan sonra burada terbiyelerini yapıp hayvanlara yükleyip köye götürdüklerini anlatan Memişoğlu, “Karot makinesiyle bu işi yapabilir miyim dedim ve deneyince olduğunu gördüm. Karot makinesiyle kesip, alttan çivisini koyup alıp arabaya yüklüyoruz. Buradan alıp 6-7 kilometre uzaklıktaki köye götürüyorum. Oradaki makineyle tesviyesini, tornasını yapıp hazır hale getirip satıyorum. Çok zahmetli ama yine de yapıyoruz” diye konuştu. “Talep bitme noktasına geldi” <br><br> Baba mesleği olan köstere taşına talebin bitme noktasına geldiğini aktaran Memişoğlu, “Bir günde işte 200 kilogram üzerinde taş çıkarıyoruz. Bu çıkan taşı da terbiye edince 100 kilograma düşer. Bir ustanın günde yapabileceği 100 kilo taş. Bunun fazlası mümkün değil. Kimse yapamaz. Baba mesleğimdir. Babamdan öğrendim ben bu mesleği. Babam yaklaşık 60 sene bu işle uğraştı bende ondan öğrendim. Bu zamana kadar getirdik. Bundan sonra da ben bırakırsam kapandı. Başka yerde yapanda var mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı. “Eşref ustadan sonra daha yapacak usta yok” <br><br> Son köstere taşı ustası Memişoğlu’na yardım eden köylüsü 59 yaşındaki Tayyar Bal ise “Burada çok usta çalışıyordu ama zamanla ustalar azaldı. Kimisi öldü, kimisi bıraktı gurbete gitti. Bu iş zahmetli olduğundan dolayı herkes çekip çıktı. Başka yerlerde nasip aramaya başladılar. Zor bir iş. Eskiden bilek gücüyle çalışılırdı. Sabah erken saatlerde yola çıkılırdı. Eşref ustadan sonra daha yapacak usta yok. Bunu bilen usta da zaten çok yok. Bilenler hep gittiler. Bilmeden körü körüne yapılacak bir iş değil bu” şeklinde konuştu. 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor Ekmeğini taştan çıkarıyor: 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor Gümüşhane'de 27 yıldır köstere taşı imalatı yapan Eşref Memişoğlu, mesleğin son ustası olarak kendisinden sonra bu işi devam ettirecek birisi olmadığını söyledi.

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