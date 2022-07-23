Gündem Fırıncılar İstanbulda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz
İSTANBUL

Fırıncılar İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun: Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz

Türkiye'nin tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümündeki etkin rolü, takdir toplamaya devam ediyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Tahıl koridoru anlaşmasıyla ülkemizde de buğday konusunda elimiz rahatlayacak, muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Fırıncılar İstanbulda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun: Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

  • Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı.

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'TARİHİ BİR KARAR'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Tahıl koridoru anlaşmasıyla ülkemizde de buğday konusunda elimiz rahatlayacak, muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır." ifadesini kullandı. Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, dün İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının, küresel gıda krizinin aşılması bakımından tarihi bir karar olduğuna dikkati çekti.

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'FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınacak olmasının, olası sıkıntıları şimdilik bertaraf ettiğini belirten Balcı, "Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Afrika'dan Orta Doğu'ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin sonlanmasına katkı sağlayacak, ilave fiyat artışlarının önüne geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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  • Balcı, anlaşmanın tüm dünya ülkeleri için sevindirici bir gelişme olarak her zaman hatırlanacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tahıl koridoru anlaşmasıyla ülkemizde de buğday konusunda elimiz rahatlayacak, muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır. Emeğini alın teriyle bütünleştiren fırıncı esnafı olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz."
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