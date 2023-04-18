Fırsatçılar harekete geçti: Ankara'da boş araziye 50 ton buğday döküldü

Daha önce birçok tarım ürününün boş araziye döküldüğü kayıt altına alınmıştı. Genellikle piyasada fiyatları artırmak için fırsatçıların başvurduğu bir yöntem olan bu durum toplumun tepkisini çekiyor. Hem israfa hem de fırsatçılığa gelen bu tepkiler geniş yankı buluyor. Ankara'da yine benzer bir olay yaşandı.