Fırtına uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağmur ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini gösterdi. Önceki gece başlayıp dün gün boyu devam eden yağmur, trafikte yer yer aksamalara neden oldu. Arnavutköy’de yağmur suyu kanalı için çalışılan alanda otomobil çukura düştü. Zeytinburnu sahil yolunda su birikintisi nedeniyle dört araç yolda mahsur

Hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, yaşanan yoğun akıntı sebebiyle aksamalar yaşandığı belirtildi. Yine İDO’nun dün sabah saatlerindeki bazı seferleri yapılamadı. Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Dün İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle 40 seferini iptal eden THY, bugün de İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı iptaller olduğunu açıkladı. Trakya, Bursa ve Eskişehir’de de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.