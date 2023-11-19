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Fırtına uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

İstanbul uzun zamandır beklediği yağmura kavuştu. Fırtınayla birlikte gelen sağanaklar vapur ve uçak seferlerini iptal ettirdi. Gün boyu devam eden yağmur, trafikte aksamalara neden oldu. Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer 90-110 km hızında fırtına bekleniyor.

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 03:33 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye’de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 6-10 derece düşecek, salıdan sonra yeniden artacak.

Türkiye’de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 6-10 derece düşecek, salıdan sonra yeniden artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağmur ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini gösterdi. Önceki gece başlayıp dün gün boyu devam eden yağmur, trafikte yer yer aksamalara neden oldu. Arnavutköy’de yağmur suyu kanalı için çalışılan alanda otomobil çukura düştü. Zeytinburnu sahil yolunda su birikintisi nedeniyle dört araç yolda mahsur

kaldı. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi’nde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.


DENİZ VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, yaşanan yoğun akıntı sebebiyle aksamalar yaşandığı belirtildi. Yine İDO’nun dün sabah saatlerindeki bazı seferleri yapılamadı. Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Dün İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle 40 seferini iptal eden THY, bugün de İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı iptaller olduğunu açıkladı. Trakya, Bursa ve Eskişehir’de de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


#İstanbul
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#fırtına
40 dakika önce
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